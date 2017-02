Polizeibericht: Geparkten Daimler angefahren

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag wurde in der Schustergasse in Kitzingen ein DaimlerChrysler angefahren und beschädigt. Der Geschädigte hatte seinen Wagen am Dienstag gegen 20 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Am Mittwochnachmittag bemerkte er an der vorderen linken Fahrzeugseite den Schaden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden von 1000 Euro zu kümmern.

Auffahrunfall vor der Kreuzung

Am Mittwochnachmittag fuhr eine Peugeot-Fahrerin auf der Repperndorfer Straße in Kitzingen stadtauswärts. An der Kreuzung Siegfried-Wilke-Straße musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 36-jähriger Opel-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 2000 Euro.

Abbiegevorgang war zu knapp

Eine 59-Jährige wollte am Mittwochvormittag von der Güterhallstraße in Kitzingen nach links in die Kaltensondheimer Straße abbiegen. Ein entgegenkommender VW-Fahrer musste ausweichen, da die Fahrerin in einem zu engem Bogen in die Straße fuhr. Durch das Ausweichmanöver stieß der Passat-Fahrer gegen einen geparkten Peugeot. Der Schaden fiel gering aus, teilt die Polizei mit.

