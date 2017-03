Polizeibericht: Geparkte Autos angefahren und Aufprall

Zusammenstoß in der Baustelle

Am Sonntagnachmittag fuhr ein Mann von Geiselwind in Richtung Autobahnzufahrt. Im Baustellenbereich wollte der VW-Fahrer wenden, da die Zufahrt zur Autobahn in dem Bereich gesperrt war. In diesem Moment kam ihm ein Motorrad entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und wurde leicht am Handgelenk verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt 4000 Euro.

Zeuge stoppt Unfallflüchtigen

In der Obervolkacher Straße stieß ein Ford-Fahrer am Sonntagnachmittag in Volkach rückwärts gegen einen geparkten Opel Astra. Der Ford touchierte die hintere Stoßstange. Als er den Parkplatz verlassen wollte, wurde er von einem Zeugen aufgehalten und auf den Unfall angesprochen. Bis zum Eintreffen der Polizei kam auch der Opel-Fahrer zurück. Schaden: 1000 Euro.

Geparkten Seat angefahren

Auf dem Parkplatz eines Kitzinger Einkaufsmarkts in der Marktbreiter Straße hat am Samstagnachmittag ein Unbekannte einen geparkten Seat angefahren. Der Besitzer hatte das Auto um 15.45 Uhr abgestellt, als er gegen 16 Uhr zurückkam, bemerkte er den Schaden. Der Verursacher machte sich aus dem Staub.

Außenspiegel beschädigt

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wurde im Kitzinger Ortsteil Hohenfeld in der Marktstefter Straße der Außenspiegel eines Fords angefahren. Das Auto war in einer Engstelle vor einem Haus geparkt.

Unfallflüchtige Fahrerin ermittelt

In der Jahnstraße in Wiesentheid beobachtete am Sonntagmittag eine Zeugin eine Ford-Fahrerin, die auf dem Parkplatz der Steigerwaldhalle an einem Chevrolet hängen blieb. Die Verursacherin entfernte sich nach Aufprall vom Unfallort. Doch die Zeugin heftete einen Zettel an die Windschutzscheibe des beschädigten Autos. Dessen Besitzer meldete den Vorfall bei der Polizei, woraufhin die Verursacherin ermittelt werden konnte. Schaden: 500 Euro.

Autospiegel abgefahren

Am Sonntagnachmittag fuhr Mann mit einem Ford die Prof.-Jäcklein-Straße in Volkach entlang. Als er an einem Audi in einer Parkbucht vorbeifuhr, blieb er am Außenspiegel hängen und riss ihn ab. Der Ford-Fahrer hinterließ einen Zettel am Wagen. Schaden: 250 Euro.

Reh von Auto erfasst

Eine Frau fuhr mit ihrem Fiat Punto von Obernbreit in Richtung Iffigheim am Sonntagabend. Bei einem Waldstück kam ihr ein Reh in die Quere, sprang auf die Straße und wurde von dem Auto erfasst.

Fahrübungen auf dem Supermarkt-Parkplatz

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagnachmittag auf einem Volkacher Supermarkt-Parkplatz in der Dieselstraße stellten die Beamten beim 17-jährigen Fahrer eines Volvos fest, dass er keine Fahrerlaubnis hatte. Der Vater auf dem Beifahrersitz hatte seinem eine Fahrstunde gegeben. Beide erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Getankt und nicht bezahlt

Um 18.30 Uhr tankte ein Unbekannter am Sonntag an der Volkacher Aral-Tankstelle in der Sommeracher Straße sein Auto und fuhr danach ohne zu bezahlen davon.

Die Rechnung betrug 68 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.