Polizeibericht: Frau blieb an Schachtabdeckung hängen und stürzte

Am Samstag benutzte eine 65-jährige Frau gegen 14.10 Uhr den Gehweg in der Falterstraße in Kitzingen, geriet auf einem Bodengitter ins Stolpern und stürzte. Der Grund: Eine aus mehreren Teilen bestehende Schachtabdeckung hatte einen Absatz gebildet, an dem die Dame anscheinend hängen blieb, schreibt die Polizeiinspektion Kitzingen in ihrem Bericht. Sie verletzte sich leicht am Knie und musste sich ärztlich behandeln lassen. Die Gefahrenstelle wurde durch Mitarbeiter der Stadt Kitzingen abgesichert, ohne dass eindeutige Klarheit über die Verantwortlichkeiten bestand. Die Polizei ermittelt dies noch.

Plattes und angekettetes Rad gestohlen

Am Samstag wurde zwischen Mitternacht und 9 Uhr ein an der Ecke Am Stadtgraben/Kapuzinerstraße in Kitzingen abgestelltes Mountainbike der Marke Cube, das mittels eines Stahlseilschlosses an einem Verkehrszeichen befestigt war, von einem Unbekannten gestohlen. Der Eigentümer hatte das Fahrrad nach einem Platten während der gesamten Woche dort abgestellt, um es bei Gelegenheit abzuholen.

Das Rad ist von schwarz-blauer Farbe mit grauem Aufdruck, trägt keine Beleuchtung, hat 26-Zoll-Bereifung, Katzenaugen vorne und hinten in den Felgen und ein selbst angefertigtes Schutzblech hinten in blauer Farbe. Das Stahlschloss, mit dem das Rad gesichert war, fehlt ebenfalls.

Der Gesamtwert beträgt rund 230 Euro.

Wagen in der Falterstraße beschädigt

Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 7.45 Uhr, wurde ein geparkter blauer VW Polo in der Falterstraße in Kitzingen nach Vermutung der Polizei mittels einer Glasflasche an der Frontscheibe beschädigt. Es wurden dort Kratzer verursacht. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Audi mit Farbe besprüht

Am Samstag wurde zwischen 20 und 23.25 Uhr in der Würzburger Straße in Kitzingen ein weiteres Auto, ein Audi, an der Beifahrerseite mit einer weißen Substanz besprüht, die sich augenscheinlich nicht mehr entfernen lässt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Hinweise zu den geschilderten Fällen erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 141-0.