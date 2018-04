Polizeibericht: Fenster an der Schule eingeworfen

Auto beim Abbiegen berührt und weitergefahren

Am Freitagmittag fuhr eine 19-Jährige mit ihrem VW Golf in Etwashausen auf der Mainbernheimer Straße und bog nach links auf die B 8 in Richtung Siedlung ab. Neben ihr fuhr auf dem rechten Fahrstreifen ein Renault. Die VW-Fahrerin kam dabei zu weit nach rechts und berührte den neben ihr fahrenden Renault. Anschließend fuhr die junge Frau unbekümmert weiter, konnte aber wenig später ermittelt werden. Den Schaden am Golf schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro, am Renault auf etwa 2500 Euro. Gegen die Frau wird wegen Unfallflucht ermittelt.

Kein aktuelles Kennzeichen und kein Führerschein

Weil er noch mit einem schwarzen statt einem grünen Versicherungskennzeichen unterwegs war, wurde am Freitagnachmittag ein 18-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in der Marktbreiter Straße in Marktsteft angehalten und kontrolliert. Der junge Mann hatte sich bisher noch nicht um ein neues Versicherungskennzeichen gekümmert. Außerdem stellte sich heraus, dass er überhaupt keinen Führerschein besitzt.

Glasscheiben an der Mittelschule eingeworfen

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr wurden zwei bislang noch unbekannte Jugendliche dabei beobachtet, wie sie die Eingangstür der Mittelschule Marktbreit mit Steinen bewarfen und vier Glasscheiben beschädigten. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Die zwei Buben sollen laut Beschreibung eines Zeugen etwa zwölf Jahre alt gewesen sein.

Technischer Defekt: Auto brennt

Ein technischer Defekt war die Ursache eines Auto-Brandes am Freitag gegen 11.50 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Astheim und Escherndorf. Die 81-jährige Fahrerin bemerkte Rauch, der aus dem Motorraum quoll und hielt an. Ein entgegenkommender Autofahrer hatte bis zum Eintreffen der Feuerwehren aus Escherndorf und Astheim mit seinem Feuerlöscher die Flammen weitgehend erstickt.

