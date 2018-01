Polizeibericht: Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Eine Polizeistreife kontrollierte am Silvesterabend einen 18-jährigen Fahranfänger in Dimbach. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrer wird ein Verfahren eingeleitet.

Außenspiegel beschädigt

Am Wochenende wurde in der Kolpingstraße in Dettelbach ein Opel am linken Außenspiegel beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Der Täter ist bislang unbekannt.

Einbruch in Natursteinhandel

Kurz nach der Jahreswende brachen zwei Personen in einen Natursteinhandel Am Dreistock in Kitzingen ein. Trotz eines schnellen Alarms konnten die Täter flüchten. An einem beschädigten Fenster entstand ein Schaden von 500 Euro.