Polizeibericht: Einbruch und gestohlene Fahrräder

Geparktes Auto gerammt

Am Montagvormittag beschädigte ein Autofahrer in der Keltenstraße auf dem Kitzinger Krankenhausparkplatz einen geparkten Wagen. Der Fahrer stieß beim Rangieren dagegen. Schaden: 1500 Euro.

Zusammenstoß im Kreisverkehr

Eine Lasterfahrerin war am Montagmittag auf der Industriestraße Richtung Staatsstraße 2420 in Wiesentheid unterwegs, als sie in den Kreisverkehr fuhr. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Audi eines Mannes und stieß mit diesem zusammen. Es entstand ein Schaden von 6000 Euro.

Mercedes beim Ausparken touchiert

In der Balthasar-Neumann-Straße in Wiesentheid blieb am Montagnachmittag ein Sprinterfahrer beim Versuch, rückwärts auszuparken, an einem Mercedes hängen und beschädigte diesen. Schaden: 2700 Euro.

Maschinenhalle aufgebrochen

Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter in der Neuen Flurstraße in Albertshofen zwei Maschinenhallen aufzubrechen. Zu einer Feldscheune konnten sich die Täter Zugang verschaffen. Dort nahmen sie ein Beil und einen Schraubenschlüssel mit. Anschließend wollten sie eine weitere Feldscheune auf dem Grundstück gewaltsam öffnen, was ihnen nicht gelang. An den Maschinenhallen entstanden geringe Schäden.

Damenfahrrad am Bayern-Heim gestohlen

Am Sonntagnachmittag wurde am Bleichwasen in Kitzingen ein Damenfahrrad gestohlen. Das schwarze Rad der Marke Scott stand nicht abgeschlossen im Bereich des Bayern-Sportplatzes. Die Besitzerin hatte ihr Fahrrad gegen 12 Uhr abgestellt, um 14.30 Uhr bemerkte sie den Diebstahl.

Gestohlenes Fahrrad am Waldrand entsorgt

An einem Waldweg im Bereich der Ortsverbindungsstraße in Richtung Mainsondheim hat ein Mann ein hochwertiges Fahrrad gefunden. Bei der Überprüfung stellte die Polizei fest, dass das Mountainbike Ende 2016 in Hessen gestohlen wurde. Die Täter hatten das Fahrrad in den vergangenen Wochen an dem Waldweg entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise von Spaziergängern oder rastenden Autofahrern, die jemanden beim Ausladen des Fahrrads beobachtet haben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter: Tel. (0 93 21) 14 10.