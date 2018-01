Polizeibericht: Drogenbesitz, Sachbeschädigung und Unfallflucht

Bereits zwischen Samstag, 13. Januar, und Freitag, 19. Januar, 14 Uhr, wurde in der Mainstockheimer Straße in Kitzingen ein grauer Seat von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Bei der Unfallaufnahme konnte die Polizei bläulichen Fremdlack sichern. Die Schadenshöhe wird von der Polizei mit rund 2000 Euro beziffert.

Hinweise an die PI Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.

Alkoholisiert drei Leitpfosten umgetreten

Am Samstag wankte gegen 23.15 Uhr ein 26-jähriger, mit gut 1,2 Promille ziemlich alkoholisierter Mann teilweise fahrbahnmittig auf der B 8 von Markt Einersheim kommend in Richtung Iphofen. Kurz vor der Einmündung zur Bahnhofstraße trat er wohl nicht zuletzt infolge seines Zustandes drei Leitpfosten um. Inwieweit ein Schaden hierbei entstanden ist, wird noch geklärt. Da der junge Mann nicht sich selbst überlassen werden konnte, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen und später, nachdem eine gewisse Ernüchterung eingetreten war, seiner Familie übergeben.

16-jährigen Schüler mit Marihuana erwischt

Bei der Kontrolle eines BMW-Fahrers am Samstag um 21.15 Uhr in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen wurden bei einem 16-jährigen Mitfahrer knapp sieben Gramm Marihuana gefunden und sichergestellt. Daraufhin überprüfte die Polizei den 18-jährigen Fahrer hinsichtlich Drogenkonsums, was negativ verlief. Den 16-jährigen Schüler erwartet ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Er wurde von den Beamten an eine Erziehungsberechtigte übergeben.