Polizeibericht: Diebstahl und Fahrerflucht

Auto am Parkplatz angefahren und weggefahren

Während eine 53-jährige Frau am Donnerstagvormittag in einem Supermarkt in der Korbacher Straße in Wiesentheid einkaufte, fuhr ihr jemand in ihren blauen Seat Ibiza, der auf dem Parkplatz stand. Der Unbekannte fuhr in die rechte Heckseite und richtete einen Schaden von 1000 Euro an. Der Verursacher, der vermutlich mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war, kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr davon.

Beim Rangieren gegen geparktes Auto gestoßen

Am Marktplatz in Markt Einersheim stieß am Donnerstagnachmittag der Fahrer eines Mülllasters beim Rangieren gegen ein geparktes Auto. Schaden: 1500 Euro.

Leuchtreklame von Schnellrestaurant beschädigt

Beim Einfahren auf den Parkplatz eines Schnellrestaurant in der Repperndorfer Straße in Kitzingen blieb am Donnerstagnachmittag ein 18-Jähriger mit seiner Ladung an der Leuchtreklame hängen. Schaden: 500 Euro.

Nummernschilder gestohlen

Im Verlauf der vergangenen Tage machte sich ein unbekannter Täter an einem silberfarbenen Toyota Avensis zu schaffen, der in der Lindenstraße in Rimbach auf einem Grundstück hinter einer Scheune abgestellt war. Der Unbekannte montierte beide Kennzeichenschilder KT-MS 174 ab und nahm sie mit. Schaden: 50 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.