Polizeibericht: Beschädigte Autos und Diebstahl

Aus Unachtsamkeit auf ein Auto geprallt

Auf der Repperndorfer Straße in Kitzingen übersah am Mittwochmorgen ein Autofahrer, dass der Wagen vor ihm abbremste und fuhr auf ihn auf. Durch den Aufprall wurde das vordere Auto auf einen anderen Wagen geschoben. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 2800 Euro.

Beim Ausparken hängen geblieben

Eine Autofahrerin verursachte am Mittwochabend in der Kraußstraße in Kitzingen einen Blechschaden. Beim Rückwärtsfahren stieß sie gegen einen geparkten Audi. Da der Audibesitzer nicht zu erreichen war, hinterließ die Polizei einen Hinweis an seinem Wagen. Schaden: 700 Euro.

Seat angefahren und geflüchtet

In der Nacht zum Mittwoch wurde auf einem Hotelparkplatz in der Hauptstraße in Biebelried ein geparkter Seat angefahren. Die Besitzerin stellte ihr Auto am Dienstag um 18 Uhr dort ab. Am Mittwoch um 10.30 Uhr bemerkte sie an der vorderen Stoßstange den Schaden. Er beträgt etwa 500 Euro.

Mit Anhängerkupplung Wagen beschädigt

Am Mittwochnachmittag beobachtete eine unbeteiligte Zeugin in der Moltkestraße in Kitzingen ein Auto, das beim Rangieren aus einer Parklücke gegen einen dahinter geparkten VW Golf stieß und ihn mit der Anhängerkupplung leicht beschädigte. Die verständigte Polizei ermittelte die Verursacherin.

Diebstahl im Fitnesscenter

Zwischen Dienstagabend 20.30 Uhr und Mittwochnachmittag wurden in einem Fitnesscenter am Königsplatz in Kitzingen aus einer Geldkassette 50 Euro gestohlen. Während der Öffnungszeit stand sie in einem abgeschlossenen Kommodenfach, allerdings fand der Täter den Schlüssel.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter: Tel. (0 93 21) 14 10.