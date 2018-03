Polizeibericht: Bei Schneeglätte von der Straße abgekommen

Bei Schneeglätte von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Ein Unfall ereignete sich am Samstag zwischen Großlangheim und Rödelsee. Eine 46-Jährige fuhr gegen 5.15 Uhr auf der Kreisstraße. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie auf der schneeglatten Straße nach links von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich im Graben, rutschte auf die Fahrbahn zurück und blieb dort auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Wagen wurde abgeschleppt. Schaden: rund 1500 Euro.

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Bereits am Freitag, in der Zeit von 20 bis 23.55 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Cineworld-Kinos im Mainfrankenpark Dettelbach ein schwarzer Mercedes, Düsseldorfer (D-) Kennzeichen, hinten links angefahren und beschädigt (ca. 1500 EUR). Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich zu melden.

Diesel aus Bagger abgezapft

An einem Bagger, Marke New Holland, der an einer Baustelle neben der Staatsstraße zwischen Kitzingen und Großlangheim, Höhe Gußwerk/ConneKT, abgestellt war, wurde in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 7 Uhr, von einem unbekannten Täter der Tankdeckel aufgebrochen. Aus dem Tank wurden rund 20 Liter Diesel entwendet. Gesamtschaden: ca. 35 Euro.

Ladendieb erwischt

Ein 46-Jähriger wurde am Samstag in einem Einkaufsmarkt in Kitzingen, Am Dreistock, beobachtet, wie er mehrere Packungen Zigaretten einsteckte. Bei der Kontrolle nach der Kasse fand sich bei ihm in einem Rucksack noch weiteres Diebesgut (Feuerzeuge und Getränke). Insgesamt wollte der Mann Ware im Wert von rund 130 Euro stehlen.

Wohnungstür eingetreten

In einem Mehrfamilienwohnhaus in der Kaiserstraße in Kitzingen wurde am Samstag gegen 18.30 Uhr, eine Wohnungstür eingetreten. Hierbei wurde der Türrahmen beschädigt (circa 100 Euro). Der Verdacht richtet sich gegen einen 25-Jährigen, der dort zu Besuch war.

Zettel mit beleidigendem Inhalt an Auto angebracht

Ein Zettel mit Beleidigungen wurden an einer Windschutzscheibe eines Wagens am Samstag, zwischen 20.10 und 22.50 Uhr angebracht Der grüne Ford Focus stand auf dem Parkplatz des Cineworld-Kinos im Mainfrankenpark Dettelbach.