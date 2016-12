Polizeibericht: Auto zerkratzt und beschädigt

An einem blauen VW Passat wurde in der Nacht zum Freitag das Glas am linken Rücklicht beschädigt. Der Pkw stand zur Tatzeit auf der Straße Am Riedbach in Mainstockheim. Vermutlich trat ein Unbekannter mit dem Fuß gegen das Rücklicht und richtete dabei einen Schaden von 100 Euro an.

Beim Rückwärtsfahren gegen Auto geprallt

Nachdem ein 55-jähriger Autofahrer am Donnerstagvormittag in der Alemannenstraße in Kitzingen die Einmündung zum Frankenweg verpasst hatte, stieß er mit seinem VW Transporter einige Meter zurück. Dabei übersah er den hinter ihm stehenden Mercedes eines 43-jährigen Mannes und stieß gegen dessen Frontseite. Schaden: 1000 Euro.

Aus Unachtsamkeit gegen Anhänger gestoßen

Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstagnachmittag auf der Kraußstraße in Hohenfeld. Dabei übersah sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger und prallte dagegen. Die junge Frau blieb unverletzt. Der Schaden an ihrem Skoda beträgt 3000 Euro.

Kennzeichen gestohlen

Im Zeitraum von Montagfrüh bis Donnerstagmittag hat ein Unbekannter von einem weißen Audi A 4, der in einer offenen Scheune An der Synagoge in Mainstockheim abgestellt war, das hintere Kennzeichenschild KT-MV 777 abmontiert. Schaden: 50 Euro.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.