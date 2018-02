Polizeibericht: Auto angefahren: 300 Euro Schaden

Ein Opel wurde am Freitag gegen 11 Uhr in der Paul-Eber-Straße in Kitzingen beschädigt. Der Verursacher, der Fahrer eines schwarzen Autos, fuhr weiter. Eine Passantin hatte das das beobachtet und der Polizei gemeldet. Schaden: 300 Euro. Gegen 16 Uhr wurde in der gleichen Straße ein weiteres Auto beschädigt. Es war vor der Bank geparkt. Schaden: rund 1000 Euro.

Unfall mit leicht verletzter Person

Beim Rückwärtsausparken hat am Freitag gegen 9.15 Uhr in der Friedenstraße in Kitzingen ein Autofahrer einen Lastwagen übersehen. Beim Zusammenstoß ist der der Autofahrer leicht verletzt worden. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Sekundenkleber auf der Autoscheibe

Ein grauer Mercedes ist zwischen Donnerstag und Freitag in der Oberen Bachgasse in Kitzingen beschädigt worden. Das Auto ist vorne mit einer Art Sekundenkleber verklebt worden. Schaden: 2500 Euro.

Birkenholz entwendet

In Tiefenstockheim hat ein Unbekannter am Wochenende vom Holzlagerplatz zwei Ster Birkenholz entwendet. Wert: Rund 200 Euro,

Zwei City-Roller verschwunden

Am Samstag gegen 15 Uhr hat ein Unbekannter in der Grünanlage Am Bach in Volkach neben dem Weinfestplatz zwei City-Roller entwendet. Kinder hatten dort gespielt und ihre City-Roller im Wert von jeweils rund 45 Euro an einen Baum gelehnt. Danach waren sie weg.

Glastüre eingeschlagen

Am Wochenende hat ein Unbekannter versucht, die hintere Eingangstüre des Buchbrunner Dorfladens einzuschlagen. Das Sicherheitsglas verhinderte das. Schaden: 1000 Euro.