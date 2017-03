Polizeibericht: Auffahrunfall und Kratzer im Lack

Auffahrunfall glimpflich ausgegangen

Am Donnerstagvormittag war ein Autofahrer in Kitzingen auf der Kaiserstraße in Richtung Gustav-Adolf-Platz unterwegs. Jedoch erkannte er zu spät, dass kurz vor dem Kreisverkehr der Wagen vor ihm abbremsen musste. Es kam zum Aufprall. An beiden Autos entstand laut Polizei nur ein geringer Schaden.

Beim Ausparken Auto angefahren

Als eine Frau auf dem Kitzinger Schwimmbad-Parkplatz in der Marktbreiter Straße am Donnerstag rückwärts ausparken wollte, stieß sie gegen einen BMW. Die Frau hinterließ einen Zettel am Auto und meldete ihr Missgeschick bei der Polizei.

Geparkter Kleinbus angefahren

Im Lauf der Woche wurde in der Rudolf-Diesel-Straße in Kitzingen ein Kleinbus von einem Unbekannten angefahren und beschädigt. Der Besitzer eines Busunternehmens bemerkte am Donnerstagnachmittag an der linken Fahrzeugseite eine Delle. Der VW-Bus stand seit dem 24. Februar am Fahrbahnrand und wurde eine Woche lang nicht gefahren.

BMW zerkratzt

Am vergangenen Mittwoch wurde in der Wörthstraße in Kitzingen ein Auto beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den geparkten BMW an der linken Fahrzeugseite. Es entstand ein Schaden von 500 Euro.

Transportbox aus Garage gestohlen

Aus einer Garage in der Paul-Eber-Straße in Kitzingen wurde in den vergangenen zwei Monaten eine Auto-Dachbox entwendet. Der Eigentümer hatte die schwarze Transportbox der Marke Thule Anfang Januar eingeräumt. Als er am Donnerstagnachmittag seine Garage offen vorgefunden hatte, bemerkte er, dass die Box im Wert von 650 Euro fehlt.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.