Polizeibericht: Alkoholisierter Fahrer rammt Auto in der Tankstelle

Kräftig „getankt“ hatte ein 44-jähriger Autofahrer, der an Karfreitag gegen 16 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in Volkach auf das Auto einer Frau auffuhr. An dem gerammten Wagen entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Bei der Überprüfung des Unfallverursachers stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Folge war eine Blutentnahme. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

1,84 Promille führten in den Straßengraben

Ein 29-jähriger Autofahrer war am Freitagabend gegen 22 Uhr auf der B 8 von Markt Einersheim kommend in Richtung Enzlar unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Hellmitzheim wollte der junge Mann nach links auf die Staatsstraße 2418 abbiegen. Während des Abbiegens war er vermutlich zu schnell unterwegs, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der Mann wurde vorsorglich von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei der anschließenden Prüfung der Fahrtauglichkeit stellte die Polizei einen Alkoholwert von 1,84 Promille fest. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Mit Alkohol und Hasch hinterm Steuer

Weil er in Schlangenlinien unterwegs war, geriet ein 19-jähriger Autofahrer in den frühen Morgenstunden am Freitag in Kitzingen in eine Polizeikontrolle. Dabei stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,42 Promille. Weiter gab der Fahrer an, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Den Führerschein musste der junge Mann abgeben.

Unbekannter Dieb zapft Diesel aus Laster

Nachdem er in der Nacht zum Freitag den Tankdeckel eines Sattelzugs aufgebrochen hatte, zapfte ein unbekannter Dieb zwischen 50 und 60 Liter aus dem an der Zufahrt zum Wohngebiet in Greuth abgestellten Laster ab. Der Täter betankte höchstwahrscheinlich auf dem angrenzenden Firmengelände seinen Wagen, da dort die Beamten eine größere Diesellache festgestellt hatten. Der Gesamtschaden liegt bei rund 160 Euro.

Frische Blumen aus Sprinter geklaut

Aus einem nicht verschlossenen Daimler Sprinter, der in der Nähe der Hoheimer Straße in Kitzingen geparkt war, wurden in der Nacht zum Donnerstag frische Blumen entwendet. Laut dem Geschädigten fehlten 64 Pflanzen im Wert von rund 70 Euro.

Rauschgift festgestellt: 20-Jährigen erwartet Anzeige

Am Abend des Karfreitag fanden Polizisten bei einem 20-jährigen in der Kitzinger Siedlung einen Brocken Haschisch und stellten diesen sicher. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel.

Hinweise in den ungeklärten Fällen an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.