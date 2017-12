Polizeibericht: Aggressiver Randalierer beleidigt Polizeibeamte

Am späten Samstagabend wurde der Polizeiinspektion Kitzingen eine randalierende Person in einem Mehrfamilienhaus in der Kitzinger Innenstadt gemeldet. Wie sich herausgestellte, hatte ein 26-Jähriger dort seine Freundin besucht. Da er aber ein aggressives Verhalten an den Tag legte, wurde er von der Mutter der Freundin aus der Wohnung gewiesen, wie die Polizei berichtet. Im Hausflur klopfte der Mann an die Wohnungstür eines unbeteiligten Mieters. Nachdem dieser geöffnet hatte, fragte er der 26-Jährige, ob alles in Ordnung sei. Schnell wurde von dem verdutzten Mieter die Tür wieder geschlossen, woraufhin der aggressive junge Mann sie eintrat.

Da sich der Täter auch gegenüber der Polizei aggressiv zeigte sowie mehrmals andeutete, dass er gegen die Beamten treten und stoßen wolle, wurden ihm Handfesseln angelegt. Dabei beleidigte er die Polizisten mit übelsten Ausdrücken. Der Aggressor wurde festgenommen und musste in einem Krankenhaus für Psychiatrie untergebracht werden. Gegen ihn wird wegen Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.

Diebe kamen zweimal: Mäher und Gartenfräse gestohlen

Unbekannte Täter suchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, einen Lagerplatz für Baumaschinen in der Volkacher Straße in Eichfeld auf und stahlen aus einem Kettenbagger die zwei Fahrzeugbatterien. In der Folgenacht suchten die Unbekannten nochmals den Lagerplatz auf und stahlen aus einer Holzhütte einen Balkenmäher und eine Gartenfräse, beide Marke Honda. Gesamtwert: 1350 Euro.

Schlägerei in der Innenstadt

Am Freitagmittag putzte ein 54-jähriger Gebäudereiniger in der Ritterstraße in Kitzingen eine Scheibe, als zwei junge Männer im Vorbeilaufen am Reinigungsgerät hängen blieben. Hieraus entstand eine verbale Auseinandersetzung. Wenige Minuten, nachdem sich die zwei Männer entfernt hatten, kamen sie zurück und schlugen auf den 54-Jährigen ein. Da sich der Gebäudereiniger wehrte, erlitt er nur Verletzungen an der Hand. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in Richtung Main. Die Täterbeschreibung: männlich, etwa 175 und 185 cm, circa 20 Jahre, hager, deutsch mit ausländischem Akzent, schwarze Jacke und Hose.

Automat aufgebrochen: Kondome und Süßes geklaut

In der öffentlichen Toilette am Rosengarten in der Friedrich-Ebert-Straße in Kitzingen wurde zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 18 Uhr, ein Kondom- und ein Süßigkeitenautomat aufgebrochen und daraus Geld sowie Kondome und Süßigkeiten gestohlen.

Junge Männer bezahlen ihre Taxifahrt nicht

Am frühen Sonntagmorgen stiegen zwei junge Männer am Hauptbahnhof in Würzburg in ein Taxi ein und ließen sich nach Mainstockheim fahren. Vor dem Aussteigen in der Hauptstraße hat einer der beiden mit dem Taxifahrer über den Fahrpreis verhandeln wollen. Nachdem dies aber keinen Erfolg versprach, stiegen die beiden jungen Männer plötzlich aus und rannten davon. Den Fahrpreis in Höhe von 35 Euro bezahlten sie nicht. Beide waren etwa 25 Jahre alt. Einer war 180 cm groß, schlank und hatte mittelblonde, kurze Haare.

In den Graben gefahren: Polizei vermutet Alkohol im Spiel

Am Samstag, gegen 2.30 Uhr, fuhr 27-jährige Opel-Fahrerin auf der Staatsstraße 2257 bei Geiselwind-Haag und kam hierbei von der Fahrbahn ab. Sie beschädigte ihren Wagen schwer und ließ ihn an der Unfallstelle stehen. Die Polizei suchte die aus dem Nachbarlandkreis Neustadt-Aisch/Bad Windsheim stammende junge Dame zu Hause auf und stellte fest, dass sie unter Alkohol stand. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Der Schaden: 4000 Euro.