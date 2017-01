Polizei sucht nach Einbrechern

Ein Einbruch und ein versuchter Einbruch wurden der Polizei gemeldet. Während es Dieben in Nordheim gelang, Wertsachen zu stehlen, ist der Einbruchsversuch eines Täters in Wiesentheid fehlgeschlagen. Am Montagnachmittag stiegen Unbekannte in eine Wohnung in der Zehnthofstraße in Nordheim ein und stahlen Geld und Schmuck im Wert von 1300 Euro.

Täter versuchte mehrmals die Tür aufzubrechen

In Wiesentheid wollte ein Täter am Wochenende in eine Apotheke am Marienplatz einbrechen. Er scheiterte jedoch bei seinen Versuchen die Nebeneingangstür mit einem Brecheisen aufzuhebeln. Schaden laut Polizei: 1000 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen: Tel. (0 93 21) 14 10.