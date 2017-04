Polizei-Bericht: Autos beschädigt

Am Freitag gegen 23.45 Uhr hörte ein 53-jähriger Anwohner der Pfarrgasse 4 in Westheim einen lauten Schlag von draußen. Als er auf die Straße blickte, sah er einen hellen Kombi, der offensichtlich kurz vorher gegen seinen Metall-Zaun gefahren war und in unbekannte Richtung flüchtete. Hierbei konnte er das Kennzeichen des Flüchtigen teilweise ablesen. Am Zaun entstand Schaden von 300 Euro.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am selben Tage gegen 14.45 Uhr in Kitzingen auf dem Parkplatz des Schwimmbades Aqua Sole in der Marktbreiter Straße. Hier wurde ein Peugeot-Fahrer von einem Zeugen beobachtet, wie dieser beim Rückwärtsausparken gegen ein Verkehrszeichen fuhr und dieses beschädigte. Danach stieg der Fahrer des Peugeot aus, sah sich den Schaden von etwa 100 Euro an und flüchtete.

Anzeige erstattet

Am Freitag kam ein 44-jähriger Fiat-Fahrer zur Polizei Kitzingen und zeigte eine Verkehrsunfallflucht an seinem Pkw an. Als mögliche Unfallort kommt der Aldi-Parkplatz in der Marktbreiter Straße in Kitzingen in Frage, ebenso der Parkplatz des Globus-Baumarktes. Sein Pkw wurde auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Unfallschaden auf Parkplatz

Bereits am Donnerstag zwischen 8 und 17 Uhr ereignete sich in Sulzfeld in der Kitzinger Straße ein Unfall. Ein 50-jähriger Citroen-Fahrer parkte seinen Wagen auf dem Schotterparkplatz vor dem Stadttor. Als er zurückkam, stellte er einen Schaden (etwa 100 Euro) am Fahrzeugheck rechts fest.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Am Samstag gegen 20.30 Uhr befuhr eine 48-jährige Frau mit ihrem Auto die Kreisstraße von Rehweiler in Richtung Dürrnbuch, als ihr in einer Kurve ein weißer Kleinbus auf ihrer Seite entgegenkam. Trotz eines Ausweichmanövers konnte die Frau nicht verhindern, dass beide Pkw mit ihren linken Außenspiegeln zusammenprallten. Der Kleinbus fuhr nach dem Anstoß weiter.

Hinweise in den fraglichen Fällen an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.