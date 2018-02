Politischer Aschermittwoch der Bayernpartei

Die Bayernpartei Kitzingen lädt auch in diesem Jahr zum politischen Aschermittwoch ein. Dieser findet laut Pressemitteilung am Mittwoch, 14. Februar, ab 19 Uhr im Stadtteilzentrum in der Kitzinger Siedlung, Königsberger Straße 11, statt. Wie es in der Einladung der Bayernpartei heißt, werden an diesem Tag der stellvertretende Landesvorsitzende Josef Lausch sowie der Kitzinger Landtagskandidat Uwe Hartmann zu den Zuhörern sprechen. Eröffnet wird die Veranstaltung durch die Bayernpartei-Kandidatin für den Bezirkstag Birgit Hartmann. Der Eintritt ist frei.