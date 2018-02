Politik und Wein mit der Landkreis-FDP

Der FDP-Kreisverband Kitzingen lädt am Mittwoch, 7. März, 18 Uhr, zum Treffen bei Politik und Wein in die Verkündhalle nach Iphofen ein. Gastredner sind Generalsekretär Norbert Hoffmann, Generalsekretär und der ehemalige FDP-Landesvorsitzende Albert Duin. Mit dabei sind noch die stellvertretenden Landesvorsitzenden Karsten Klein und Britta Dassler sowie MdB Andrew Ullmann. Bürgermeister Josef Mend stellt den Gästen die Stadt vor. Um 18.30 Uhr schließen sich im Weingut Johann Ruck eine Betriebsbesichtigung mit einer Weinprobe und im Anschluss die Diskussionsrunde im Gasthaus Zur Goldenen Krone an, so die FDP-Mitteilung.

Anmeldung: Tel. (0 93 83) 90 37 40 oder hans.mueller@mueller-kanzlei.de.