Pokale und Urkunden für Reservisten

Im Mittelpunkt des Kreisehrenabends der Kreisgruppe Würzburg-Kitzingen des Verbandes der Reservisten der deutschen Bundeswehr (VdRBw) in Würzburg stand die Ehrung verdienter Kameraden und die Überreichung von Pokalen und Schützenschnüren.

Vorsitzender Christoph Engert bescheinigte den Teilnehmern an Übungen und Veranstaltungen des Jahres 2017, dass sie stets ihr Können unter Beweis stellen konnten. Ausdruck für den Erfolg seien die Preise und Pokale, die regelmäßig bei den Kreisehrenabenden am Jahresende überreicht werden.

Mehr Anerkennung

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Daniel Eger überreichte Engert Urkunden und Ehrennadeln für langjährige Mitglieder. 50 Jahre bezeichnete Engert als einen sehr langen Zeitraum, in dem sich Reservisten für die Gesellschaft wichtig einbrachten.

Allerdings forderte er mehr Anerkennung der Reservistenarbeit in der Bevölkerung ein. Die heutige Generation habe ausschließlich eine Zeit des Friedens mit der Wiedervereinigung als großes Glück erlebt. Der Dank gelte daher allen, die gedient haben. Engert bat zudem für das kommende Jahr um größere Beteiligung an den Übungs- und Ausbildungsveranstaltungen des Verbandes.

Wegen Erreichens der Altersgrenze wurde Edgar Heßdörfer (Zellingen) als langjähriger Organisator von Ausbildungsveranstaltungen mit Beifall aus dem Kreis der Aktiven verabschiedet.

Heßdörfer unterstrich, dass er rein altersmäßig das „wehrunfähige Alter“ erreicht habe, sich aber nicht so fühle.

Alles richtig gemacht

Heßdörfer fasste zusammen, in den Jahren, in denen er Verantwortung getragen habe, gemessen am Ausbildungsstand der Reservisten im Kreisverband, offenbar alles richtig gemacht. Vermutlich, so der Zellinger weiter, habe er im Vergleich mit den heutigen Möglichkeiten sogar die Hochphase der aktiven Reservistenarbeit erlebt.