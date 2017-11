Planenschlitzer unterwegs

In der Nacht zum Sonntag haben sich bisher unbekannte Täter auf dem Gelände des Autohofs in Rüdenhausen auf der Suche nach lohnender Beute an vier Sattelzügen zu schaffen gemacht. Entwendet wurde nichts. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Autobahnpolizei auf wenige hundert Euro. Am Sonntagvormittag meldeten sich mehrere Lasterfahrer von dem Autohof bei der Polizei und teilten Beschädigungen an ihren Sattelzügen mit.

Während sie in ihren Fahrzeugen schliefen, hatten vermeintliche Diebe Schlitze in die Planen der Auflieger geschnitten. Teilweise wurden auch die Kartons der Ladung aufgeschlitzt. Nach Erkenntnissen der Beamten könnten die Täter zwischen 2 und 3 Uhr an den Fahrzeugen, die alle im Ausland zugelassen sind, gewesen sein.

Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in Zusammenhang mit den Taten stehen könnten, aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter Tel. (0 93 02) 91 00 zu melden.