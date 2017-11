Planenschlitzer am Autohof am Werk

So genannte Planenschlitzer haben sich in der Nacht zum Freitag an einem Sattelzug am Autohof in Rüdenhausen zu schaffen gemacht und 100 Bart- und Haarschneider der Marke Philipps im Wert von etwa 6000 Euro entwendet. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, hatte der Lkw-Fahrer am Donnerstagabend gegen 22 seinen 40-Tonner auf dem Gelände des Autohofs abgestellt. Am Freitagmorgen hatte er bemerkt, dass ein Teil der Ladung fehlte.