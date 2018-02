Plan für die Kitzinger Siedlung steht

96 Seiten, eine ausführliche Bestandsaufnahme und am Ende 34 konkrete Punkte zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität im Stadtteil Siedlung: Als „eine Grundlage für die Entwicklung der Siedlung in den nächsten Jahren“, stellte Kitzingens Bauamtsleiter Oliver Graumann das Integrierte Handlungskonzept mit den Schwerpunkten Familie, Kinder und Freizeit vor. Erläutert wurde es von Gunter Schramm vom Stadtentwicklungsbüro Planwerk aus Nürnberg, das in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Soziale Stadt mit der Erstellung beauftragt worden war.

Einstimmiges Ja

Einstimmig stimmte der Stadtrat zu, dass dieses Konzept zur Grundlage des städtischen Handelns werden soll (28:0). Dadurch sei beschlossen worden, „diese Dinge schrittweise anzugehen“, erklärte Graumann. Zudem sei das Konzept wichtig, um Fördermittel für die Maßnahmen zu erhalten, denn „kein Fördergeber wird aus der Ferne entscheiden, ob in Kitzingen tatsächlich Bedarf besteht“.

Für Andreas Moser (CSU) packt die Stadt dadurch „eines ihrer wichtigsten Projekte der nächsten Jahre“ an. Andrea Schmidt (parteilos) appellierte, die Bürger dabei mitzunehmen. Auch Oberbürgermeister Siegfried Müller nannte deren Beteiligung „einen ganz wichtigen Punkt“.

Die Maßnahmen

Zu den Maßnahmen, die mit der höchsten Priorität bewertet wurden, gehören ein barrierefreier Übergang über die Bundesstraße, die Sanierung, Aufwertung und Gestaltung von Galgenwasen und Breslauer Straße mit Einrichtung eines Ärztehauses, eine Verbesserung der Busanbindung von der Siedlung in die Stadt, die Entwicklung des Sickerparks als Naherholungs- und Freizeitzentrums und ein neues Konzept für das so genannte Notwohngebiet in der Egerländer Straße. Höchste Priorität bedeutet aber nicht die sofortige Ausführung. Je nach Dauer der Maßnahme kann dies auf kurze, mittlere oder lange Sicht geschehen. Noch für dieses und nächstes Jahr sind aber Fortschritte am Galgenwasen sowie in der Breslauer und Egerländer Straße vorgesehen.

Notwohngebiet

Hierzu wurde der Antrag der KIK-Fraktion, die Stadt möge sich intensiver mit der Situation im Notwohngebiet auseinandersetzen, befürwortet (22:6). Antragsteller Klaus Christof kritisierte das bislang behäbige Vorgehen: „Den Antrag haben wir im letzten Mai gestellt, seitdem ist viel Wasser den Main hinuntergeflossen. Durch bloßes Abwarten lösen sich die dortigen Probleme nicht.“ Er plädierte dafür, diese bereits zu vermeiden, bevor sie überhaupt entstehen könnten. Das soll vor allem durch zwei Maßnahmen geschehen: eine qualifizierte Beurteilung der Situation durch eine unabhängige Stelle von außen und die Einstellung eines Sozialarbeiters.

Die Stadt dürfe sich nicht darauf verlassen, dass der neue Quartiersmanager Sebastian Restetzki auch diese Probleme noch neben seinen anderen Aufgaben löse, argumentierte Christof. Für die Einstellung eines Sozialarbeiters, der dem Quartiersmanagement zugeordnet sein könnte, sprach sich auch Bianca Tröge (ÖdP) als Referentin der Sozialen Stadt aus. Müller wies darauf hin, dass der entsprechende Posten in der Stellenplanung berücksichtigt werden müsse.

Komplexes Thema

Ob der Sozialarbeiter von der Stadt eingestellt werden muss, stellten Schmidt und Oberrechtsrätin Susanne Schmöger in Frage. Schmidt nannte das Thema „sehr komplex“. Für sie sei es allerdings unbestritten, dass zur Lösung der entstandenen Probleme fachliche Unterstützung benötigt werde: „Wenn wir etwas ändern wollen, brauchen wir so schnell wie möglich eine sozialpädagogische Kraft.“ Schmöger bekannte, dass es „keine Kompetenz in der Verwaltung“ für eine solche Aufgabe gebe. Daher habe auch sie bereits angedacht, ob der Sozialarbeiter eher bei einer karitativen Organisation angestellt sein und von dieser gestellt werden könnte.

Schnell handeln

Schmidt drängte zu schnellem Handeln und erhielt die Zustimmung Uwe Pfeiffles (FW): „Mir geht das alles zu langsam. Wir kennen die Probleme, und die werden nicht weniger, wenn wir noch länger warten.“ Keine Mehrheit im Stadtrat fand dagegen die Aufstellung eines Duschcontainers am Café Wegweiser. Die Mehrheit sprach sich dafür aus, längere Öffnungszeiten der Begegnungsstätte zu prüfen, um die vorhandenen Kapazitäten besser ausnutzen zu können (20:2).

Dagegen stimmten Schmidt, nachdem sie auf die Schimmelbildung in dem an sich ungeeigneten Raum hingewiesen hatte, und Thomas Steinruck (KIK), der ihr dabei zustimmte.