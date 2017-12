Physik begeistert 31 Teams

Ein Auto fährt nur mit der Energie von zwei gespannten Haushaltsgummis über 30 Meter weit. Die Schwestern Viktoria und Carolin Bart (6A und 8A) gewannen mit ihrem selbst gebastelten Auto „und einer unglaublichen Weite von 33,68 Meter“ den 13. Egg-Race-Wettbewerb am Gymnasium Kitzingen, teilt die Schule mit. Ihr Gefährt wurde am Schluss nur von einer Tür am Ende eines langen Gangs gestoppt.

Seit mehr als zehn Jahren findet diese Wettbewerb am Armin-Knab-Gymnasium großen Anklang. Diesmal lautete die Aufgabe, ein Hühnerei so weit wie möglich zu transportieren. Dabei durfte nur die Energie genutzt werden, die in zwei zu Beginn ausgeteilten Gummibändern gespeichert werden kann. 31 Teams der fünften bis zehnten Jahrgangsstufe beteiligten sich. Sie hatten mehrere Wochen Zeit, an einem geeigneten Gefährt zu tüfteln.

Die Physik Fachschaft, die den Wettbewerb durchführt, war beeindruckt von den kreativen Ideen der Schüler. Ganz unterschiedliche Lösungswege wurden verwirklicht. Einige versuchten, das Auto mit einer Gummischleuder nach vorne zu katapultieren. Die zwei besten verwendeten einen aufgewickelten gespannten Gummi, der beim Abwickeln eine Achse antrieb.

Zweiter Sieger wurde mit einer Weite von 21,25 Metern Julian Holfelder (10 C), der bereits seit der fünften Klasse regelmäßig beim Wettbewerb erfolgreich ist. Knapp dahinter auf Platz drei landete Eva Luckert (5 B) mit 20,73 Metern. Den Designpreis erhielt Alexander Bedö (7 B).