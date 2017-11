Pflegeeinrichtung kann kommen

Das Projekt ist ein Höhepunkt für die Daseinsvorsorge der Gemeinde. Dies sagte Bürgermeister Herbert Volkamer in der Ratssitzung in Markt Einersheim zum Vorhaben der Diakoniestation Markt Einersheim, eine Pflegeeinrichtung zu bauen.

Der Gemeinderat begrüßte den Antrag zum Anbau an das Gebäude des Alten Kindergartens für eine Tagespflegeeinrichtung, in der 16 Personen einen Pflegeplatz finden werden. Der Diakonieverein als Träger habe angekündigt, dass die Bauarbeiten im kommenden Frühjahr starten sollen.

Die Gemeinde wird 2018 keinen Holzeinschlag vornehmen, da im vergangenen Jahr wegen Schäden Fichten-Fällungen zu einer Überschreitung des Hiebsatzes geführt hätten. Den Ausgaben von knapp 4000 Euro im kommenden Jahr stehen 9800 Euro als Fördergelder für Naturverjüngung gegenüber, so dass die Gemeinde ohne Holzverkaufs-Einnahmen sogar noch 5800 Euro im Wald übrig haben wird.

Weinwanderhütte

Zur neuen Weinwanderhütte übernahm der Gemeinderat die Empfehlung des Bauausschusses zur Auswahl von Materialien. Das Projekt steht vor der Fertigstellung und soll im Mai 2018 eingeweiht werden. Der Bürgermeister ließ wissen, dass die Landesanstalt für Wein- und Gartenbau zugesagt habe, auch die Sanierung des alten Wengertshäuschens zu bezuschussen.

Sanierung Terrassenbad

Auch bei der Sanierung des Terrassenbads folgten die Räte der Empfehlung des Bauausschusses. Derzeit würden so viele Handwerksfirmen wie noch nie gleichzeitig auf der Baustelle arbeiten, um zeitliche Verzögerungen aufzuholen. Den letzten Auftrag für die Sanierung, die Bodenbeschichtung für das Betriebsgebäude, vergab der Gemeinderat an die Firma Seitz & Kerler (Lohr) für 37 009 Euro. Die Firma Ro-Flex (Lohr) wird ein Sonnensegel am Kinderbecken für 5820 Euro anbringen.

Zum Traumrunden-Premiumwanderweg gab der Bürgermeister bekannt, dass der Streckenverlauf minimal geändert und dadurch auch das Würzburger Tor mit in den Weg integriert wird.