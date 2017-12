Pflaster muss saniert werden

Nur 15 Bürger fanden am Montagabend den Weg in die Bürgerversammlung für den Stadtteil Etwashausen.

Bauamtsleiter Oliver Graumann berichtete über den Zustand des Pflasters in der Schwarzacher Straße. Viele der in der Zeit von 2007 verlegten Steine seien lose, der Bauhof komme immer wieder, um auszubessern.

Regenwasser lockert die Steine

Auf einem Schotterunterbau sei damals Asphalt als Drainschicht aufgebracht worden. Auf die Schicht sei dann Splitt aufgeschüttet worden, der die Pflastersteine trägt. Der Splitt sei nun in den Asphalt eingedrungen. Dadurch habe sich diese Schicht, die eigentlich Regenwasser ableiten soll, zugesetzt, sodass Steine aufschwimmen und sich lockern. Einen Brennpunkt stelle die Kurve vor dem Walfisch dar. Dort will die Stadt 2018 den Asphalt ausbauen und neu pflastern. Weitere Stellen Abschnitte sollen folgen.

Graumann sagte, dass diese Arbeiten als Straßenunterhalt eingestuft seien und daher keine Belastung für die Anwohner entstehe.

Straße auch ein Sanierungsfall

Ein weiteres Thema von Oberbürgermeister Siegfried Müller und Graumann war die Gemeindeverbindungsstraße Kitzingen-Albertshofen-Mainsondheim, die in Teilbereichen saniert werden müsse. Allerdings wechsele ständig die Zugehörigkeit zu den Gemarkungen.

Eine Verkehrszählung habe ergeben, dass die Strecke – Ausschlaggebend für die Kostenverteilung – am wenigsten von Kitzinger Autofahrern genutzt werde. Die Kommunen beraten zunächst über Umsetzung, Finanzierung und Bezuschussung. Bereits die Zählung sei gemäß dem Straßen- und Verkehrswegegesetz vereinbart gewesen, unterstrich Müller. Zuständig für die Sanierung sei dann die Stadt.

Für Radweg fehlt Fläche

Conrad prangerte die Straße zwischen dem Unternehmen Huppmann und einem Einkaufsmarkt an der Albertshöfer Straße aus Sicht von Radfahrern an und fragte nach dem Bau eines Radweges. Graumann gab zu bedenken, dass es dafür an Fläche fehle. Denn auch ein eingezeichneter Weg benötige eine Mindestbreite, die nicht überall gegeben sei. Damit komme nur ein separater Weg in Betracht, der einen sehr kostenintensiven Ausbau erforderlich mache. Auch für einen von OB Müller angeregten Multifunktionsstreifen fehlt es nach Ansicht Graumanns an Straßenbreite.

In einem weiteren Beitrag ging es um das Parkverhalten in der Flugplatzstraße, wo Autos wegen Parkplatzmangels auf der Straße stehen. OB Müller versprach, sich um eine Lösung zu bemühen.

Der Weg zwischen der Schwarzacher Straße am Bimbach zum Bleichwasen wird nicht gereinigt und gestreut, monierte Karl-Heinz Conrad, dass der Weg zu allen Zeiten stark frequentiert sei. Müllers Einwand Strecken mit Steigungen hätten nach Schneefall Vorrang konterte Conrad dahingehend, dass an der Panzerstraße ein Abschnitt bis zum Tor zum Flugplatz geräumt werde, obwohl hier niemand unterwegs sei. Er schlug eine Kompensation der Räumtätigkeit vor, die Müller prüfen lassen will.

Wohin zum Einkaufen?

Eine mangelhafte Lebensmittelnahversorgung prangerte Horst Dörr an. Es gebe Bürger, die mit dem Fahrrad zum Einkaufen gehen, um ihren Einkauf nicht tragen zu müssen, obwohl sie zum Fahrern selbst zu alt seien. Graumann räumte den Bedarf an Nahversorgung ein und unterstrich, dass die Ansiedelung eines Discounters keine Lösung sei. Der nämlich habe den in der Nachbarschaft fließenden Verkehr im Auge, weniger die Nahversorgung. Zudem sei es äußerst problematisch in Etwashausen eine geeignete Stelle für eine Ansiedelung zu finden. Müller sah allenfalls einen Lösungsansatz, wenn das Bahngelände geräumt sei. Hier müsse die Stadt jedoch abwarten, wie die gerichtliche Auseinandersetzung endet.