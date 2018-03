KLEINLANGHEIM vor 1 Stunde

Pfarrgass-Sänger unterstützen die Kirchenmusik

Ein toller Erfolg für die Pfarrgass-Sänger war am Marktsonntag „Frühlingserwachen“ der Besuch zahlreicher Gäste im vollbesetzten Torhaus, wo sie mit original fränkischen Liedern und Monika Zehnder mit passenden frechen fränkischen Gschichtli auftraten. Höhepunkt des Nachmittags war laut einer Mitteilung das Konzert in der Kirche. Zum Auftakt spielte Valentina Zielonka an der Orgel gefühlvoll das Präludium von Bach in G-Moll. Nach der Begrüßung durch Monika Zehnder und einer besinnlichen Kurzgeschichte sangen die Pfarrgass-Sänger unter anderem „Nimm Dir Zeit“, „Lieber Vater hoch im Himmel“, „Sancta Maria“ und am Schluss das „Vater unser“, das den Zuhörern unter die Haut ging. Als Krönung am Schluss spielte Samuel Buchholz (14) aus Wiesentheid an der Orgel das Präludium von Bach in F-Dur so überzeugend, dass es die Zuhörer mit einem tollen Applaus belohnten. An Spenden beider Veranstaltungen kamen knapp über 200 Euro zusammen. Nach dem Konzert nahm die Vertrauensfrau Edith Fink-Ziegler den Betrag dankend entgegen. Die Pfarrgass-Sänger entschlossen sich kurzfristig, den Betrag für die Unterstützung der Kirchenmusik in Kleinlangheim auf 300 Euro aufzurunden.