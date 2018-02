Pfarrer Ahrens verabschiedet

„Alles hat seine Zeit“ – so verabschiedete sich der stellvertretende Dekan Uwe Bernd Ahrens nach 33 Jahren im Dekanatsausschuss von den Mitgliedern der Dekanatssynode.

Pfarrer Uwe Bernd Ahrens war mehr als 20 Jahre stellvertretender Dekan und hat durch seine Mitarbeit im Pfarrerverein und in der Pfarrerkommission sowie in anderen Gremien das Gesicht der evangelischen Stadtkirche Kitzingen mitgeprägt. „Als Kitzinger Dekanat hatten wir durch dich so oft teil an den Überlegungen unserer Kirche und stets Infos aus erster Hand“, dankte ihm Dekan Hanspeter Kern.

Verbunden damit war auch das Amt des Schulbeauftragten und damit die Organisation des kirchlichen Unterrichts an den Schulen. All das verlangte vorausschauendes Denken und Geschick, auch schwierige Dinge zu organisieren und zu meistern. Als Kindergarten-Profi im Dekanat war Pfarrer Ahrens nicht wegzudenken.

Pfarrer Ahrens gibt sein Amt ab, damit angesichts weiterer personeller Veränderungen im nächsten Jahr rechtzeitig vor dem Dekanatswechsel ein Stellvertreter eingeführt ist.