Personenschifffahrt: Neptun bleibt weiter auf Kurs

Die Neptun ist seit 2013 als Personenschiff am dem Main vor allem zwischen Kitzingen und Marktbreit unterwegs. Die hinter dem Schiff stehende Firma Neptun Personenschifffahrt aus Zirndorf wird auch in den nächsten Jahren Kurs halten können.

Ergebnis ist da

Das ist das Ergebnis der Neuausschreibung der Nutzung der Anlegestelle für die Personenschifffahrt am unteren Mainkai in Kitzingen. Der „routinemäßige, aber rechtlich vorgeschriebene“ Ausschreibung ist Ende Februar abgeschlossen worden, so Julia Then von der Kitzinger Tourist-Information. Die Ausschreibung habe die Jahre 2018 bis 2021 betroffen. Der aktuelle Vertrag mit der Neptun Personenschifffahrt läuft noch bis Ende 2017.

Es bleibt wie gehabt

Vor paar Tagen ist die Ausschreibungsfrist zu Ende gegangen. Das Ergebnis hat die Tourismus-Chefin mitgeteilt: Danach wird die Neptun Personenschifffahrt auch weiterhin die Personenschifffahrt zwischen Kitzingen und Marktbreit betreiben. „Es bleibt wie gehabt“, so Then.

Fahrplan steht

Der Fahrplan für die Saison 2017 sei in Arbeit. Ab April ist der Fahrplan in gedruckter Form kostenlos in der Tourist-Information an der Alten Mainbrücke zu haben. Start in die neue Saison ist traditionell Ostern, wenn die Tourismussaison offiziell eröffnet wird.

Geschichte geht weiter

Damit geht eine Geschichte weiter, die an Ostern 2013 mit einer besonderen Premiere begonnen hat. Nach vielen Jahren ohne Schiff legte die Neptun mit Gästen aus Marktbreit in Kitzingen an. Das war die Wiedergeburt der Personenschiffart in Kitzingen. Die Stadt Marktbreit am südlichsten Punkt des Maindreiecks ist seither der Ausgangspunkt für Tages-Flussfahrten auf dem Main.

Kurz vorher war der moderne Schiffsanlegeplatz am Alten Kranen in Marktbreit fertigt geworden. Wenig späte machte mit der Neptun machte ein Schiff am Hafen fest.

Verschiedene Touren

Die Neptun ist 40 Meter lang, hat 250 Innenraumsitzplätze, ein großes Freideck und schloss und schließt auch heute noch eine Schifffahrtslücke zwischen Würzburg und Volkach. Neben der Strecke von Marktbreit nach Kitzingen ist die Neptun auch bei Rundfahrten zwischen Marktbreit, Ochsenfurt und Dettelbach unterwegs.

Blick in die Geschichte

Die Personenschifffahrt in Kitzingen hat eine längere Geschichte. Wie ein Blick ins Archiv zeit, war bis 2001 eher kleines Schiff auf dem Main unterwegs, das Maintal hieß. Dann wurde die Maintal durch die Stadt Kitzingen abgelöst. Ab der Saison 2002 hatte die Stadt Kitzingen, auf der über 250 Personen Platz hatten, an der Anlegestelle unterhalb des Jugendhauses festgemacht.

Plötzliches Ende

Drei Jahre lang war das Schiff rund um Kitzingen unterwegs. Dann war es plötzlich aus mit der Personenschifffahrt. Die Eigner des Schiffes waren über Nacht verschwunden. Die Stadt Kitzingen dümpelte lange am Mainkai vor sich hin, sorgte immer wieder für Notfalleinsätze bei Hochwasser. Nachdem das Schiff zunächst am Main in Kitzingen (Höhe Lenz-Ziegler-Reifenscheid) und bei Gerlachshausen aus Sicherheitsgründen „zwischengelagert“ war, wurde es Ende 2005 zwangsversteigert.

Neuer Anlauf

Einen neuen Anlauf für die Personenschifffahrt gab es erst wieder 2012. Da genehmigte der Finanzausschuss des Kitzinger Stadtrats die Errichtung einer neuen Anlegestelle für Personenschiffe und stellte 30 000 Euro dafür bereit. Auslöser für die Wiederbelebung war Ende Oktober 2011 ein Schreiben eben der Neptun-Personenschifffahrt aus Nürnberg gewesen. Die wird auch nach der neuen Ausschreibung für die nächsten Jahren dort anlegen.

Weitere Infos

Den aktuellen Fahrplan für die Saison 2017 gibt es unter www.neptun-personenschifffahrt.de. Zusätzliche Informationen: Tourist-Information Stadt Kitzingen, Tel. (0 93 21) 20 88 88 oder julia.then@stadt-kitzingen.de und www.kitzingen.info