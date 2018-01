Personalnot: Hilferuf der Kitzinger Tafel

„Fahrer, Beifahrer, Helferinnen und Helfer, wir brauchen alles.“ Das sagt Aloisia Ihrig-Braune. Die zweite Vorsitzende der Kitzinger Tafel hat Personalprobleme und sucht dringend ehrenamtliche Helfer.

Gesundheitsbedingt haben sich in den vergangenen Tagen einige der ehrenamtliche Mitarbeiter der Tafel zurückziehen müssen und schmerzliche Lücken hinterlassen, sagte Ihrig-Braune. Für die verbliebenen rund 35 Männer und Frauen bedeutet das noch mehr Arbeit als sie sowieso schon haben. Was dazu kommt: „Der Altersdurchschnitt liegt weit über 70“, sagt die zweite Vorsitzende.

Arbeit besser verteilen

„Wir brauchen dringend Leute“, sagt sie, „damit wir die Arbeit besser verteilen können“. Die Arbeit, das heißt, vor allem das Einsammeln, Vorbereiten und Verteilen der Lebensmittel an die rund 450 Personen mit Berechtigungsscheinen, von denen knapp 200 regelmäßig zur Tafel kommen.

Das geschieht in Kitzingen im städtischen Bauhof in der Äußeren Sulzfelder Straße. Dort wird zur Zeit umgebaut und erweitert, was noch zusätzliche Arbeit mit sich bringt. Aber auch schon so haben die Ehrenamtlichen viel zu tun. Während die Woche über Lebensmittel in Märkten, Läden oder anderen Betrieben abgeholt werden, ist der Bedarf an Mitarbeitern an den Ausgabetagen besonders groß.

Jeweils am Mittwoch und am Samstag ab 14 Uhr ist der Tafelladen im Keller des Bauhofs geöffnet. Ab 9.30 Uhr, so die zweite Vorsitzende, sind die Helfer an diesen Tagen im Einsatz. Die Lebensmittel werden für die Ausgabe vorbereitet. Dann kommen die Kunden und danach wird bis etwa 17 Uhr noch aufgeräumt.

Viel zu tun und das für ein Dankeschön. Aloisia Ihrig-Braune hofft dennoch, dass sich ein paar Kitzinger finden, die mithelfen und die jetzigen Truppe entlasten.

Weitere Informationen: Ansprechpartner für ehrenamtliche Arbeit: der Vorsitzende der Tafel, Manfred Seigner, Tel. (01 72) 58 27 175 oder Aloisia Ihrig-Braune Tel. (0 93 21) 54 55.