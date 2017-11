KITZINGEN vor 1 Stunde

Perlen, aber nicht vor die Säue

Am Samstag, 11. November, um 17 Uhr, präsentiert das Deutsche Fastnachtmuseum in Kitzingen einen Abend, der im Zeichen herausragender Narrenreden steht. Hans Driesel wird dabei nicht nur aus der klassischen Narrenliteratur rezitieren, sondern auch aus der großen Zeit von „Mainz bleibt Mainz“ und aus Reden von ehemaligen fränkischen Größen, wie zum Beispiel Walter Zänglein (Schweinfurt) und Hans Joachim Schumacher (Kitzingen), heißt es in einer Pressemitteilungen. Erinnert wird auch an Redner, die in wilhelminischer Zeit und in Zeiten der Hitler- und DDR-Diktatur für das freie Wort Kopf und Kragen riskierten. Plaudereien aus dem karnevalistischen Nähkästchen, auch aus dem Nähkästchen der Fernsehfastnacht, runden das musikalisch umrahmte Programm ab. Der Erlös des Abends kommt dem Museum für Neuankäufe zu Gute. Der Eintritt beträgt 15 Euro, eine Anmeldung wird erbeten unter Tel. (0 93 21) 2 33 55. Foto: Arndt Poser