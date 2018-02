WIESENTHEID vor 49 Minuten

Pedale beim Ausparken verwechselt

Am Sonntagvormittag hat eine 57-jährige Verkehrsteilnehmerin in Wiesentheid eine Straßenlaterne beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau im Wiesenweg an der Ecke zum Fuchsstück ausparken, verwechselte bei dem Automatik-Fahrzeug allerdings das Gaspedal mit der Bremse und stieß gegen einen Lichtmast. Dabei entstand ein Schaden von 4500 Euro.