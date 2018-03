„Paukenmesse“ in St. Johannes

Am Ostermontag wird der Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes (Kitzingen) gestaltet mit der „Missa in Tempore Belle“ von Joseph Haydn, eine der berühmtesten Messkompositionen der Wiener Klassik, die Haydn im Angesicht der Bedrohung Wiens durch Napoleon 1796 komponierte. Den Beinamen „Paukenmesse“ erhielt die Messe durch kriegerisch anmutende Paukenschläge am Agnus Dei, die verbunden werden mit der Bitte „Dona nobis pacem – gib uns deinen Frieden“. Mit dem Kirchenchor St. Johannes musizieren das Orchester „Sinfonietta Johanni“, die Solisten Radka Loudova-Remmler (Sopran), Stefanie Rhaue (Alt), Stefan Schneider (Tenor) und Jakob Mack (Bass). Die Leitung hat Christian Stegmann.