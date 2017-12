Partnerschaft mit französischen Freunden gepflegt

(ppe) Aus Anlass zum 15-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Sommerach und dem französischem Weindorf Dizy (Champagne) reiste eine 42-köpfige Delegation mit Weinprinzessin Isabel Gerbig und Bürgermeister Elmar Henke in das Departement Marne. Dabei stand eine Ausstellung über die beiden Weindörfer mit den Themen Geschichte, Politik, Struktur, Tourismus, Weinbau, Geologie und Gemeinsamkeiten im Mittelpunkt der Zusammenkunft, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die Ausstellung wurde im Rahmen des Förderprogramms „30 Jahre, 30 Kommunen, 30 Projekte“ vom Bezirk Unterfranken unterstützt. Höhepunkt war ein gemeinsamer Festabend im Gemeindesaal mit der Musikkapelle Sommerach und dem Duo Charisma. Zur Ausstellungseröffnung waren anwesend (von links): bisheriger Präsident der Partnerschaft Jean Paul Germain, Bürgermeisterin Barbara Naveau, Altbürgermeister Jean Marie Lallement (alle Dizy), Dolmetscher und Frankreichkenner Rainer Gündert, Bürgermeister Elmar Henke und der neue Partnerschaftspräsident von Dizy Daniel Delsaut. Im Reiseprogramm enthalten waren auch der Besuch in der Hauptstadt des Champagners Epernay sowie die Verkostung in vier Champagnerhäusern. Den Abschluss bildete die Besichtigung der Kathedrale von Reims. Sie gilt als die architektonisch bedeutendste gotische Kirche Frankreichs.