Foto: Foto: Winfried Worschech

Am südlichen Ende der Großlangheimer Kirchgasse von der Einfahrt in die Pfarrscheune bis zur Einmündung in die Hauptstraße wird es nach Beschluss des Marktgemeinderates ein Parkverbot geben, um problematische Verkehrsverhältnisse zu vermeiden.