Parkverbot in der Kirchgasse

Am südlichen Ende der Kirchgasse vor der Einmündung in die Hauptstraße herrschen in Großlangheim enge Straßenverhältnisse. Wird in diesem Bereich geparkt, gibt es Probleme mit der Ein- und Ausfahrt bei Garagen. Die Familie Adrio stellte deshalb den Antrag auf Parkverbot in diesem Abschnitt der Kirchgasse. Dem Antrag wurde in der Ratssitzung am Dienstagabend einstimmig statt gegeben.

In dem Schreiben der Familie wurde darauf verwiesen, dass der Sohn arbeitsbedingt sehr bald mit dem Auto unterwegs sein muss und nicht aus der Garage fahren kann, wenn gegenüber geparkt wird. Deshalb sei es auch schon vorgekommen, dass Leute aus dem Bett geholt werden mussten, um ihr Auto zu entfernen. Für Autofahrer, die von der Hauptstraße in die Kirchgasse einfahren oder von der Kirchgasse in die Hauptstraße, gibt es Probleme durch parkende Autos, so ein weiteres Argument der Familie Adrio. Bürgermeister Karl Höchner räumte ein, dass manchmal aus Unkenntnis der Verkehrslage nicht richtig geparkt werde. Für das Parkverbot schlug er drei Hinweisschilder vor, was vom Ratsgremium einhellig unterstützt wurde.

Wesentlich erfreulicher gestaltete sich für die Runde der Antrag auf Kostenübernahme für ein Trampolin auf dem Kinderspielplatz an der Schule und auf dem Spielplatz im Baugebiet Viehtrieb durch den Arbeitskreis „Second Hand Großlangheim“. „Das ist eine schöne Sache und ich war überrascht, dass der Arbeitskreis die hohe Summe von 7695 Euro für die beiden Geräte übernimmt“, äußerte der Bürgermeister. Das Ratskollegium quittierte diese Bereitschaft mit Beifall. Zu den Details teilte Höchner mit, dass die Leute vom Bauhof die Trampolins installieren werden, wobei der Stahlrahmen unter der Erde bleibe. Gedanken will man sich im Rat zu einer eventuellen Beschattung des Spielplatzes im Viehtrieb machen, da schon Bäume gepflanzt wurden, die aber nicht gediehen.