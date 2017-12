HAIDT vor 1 Stunde

Pappkartons als Autokennzeichen

Einen besonders dreisten Autofahrer hat eine Streife der Würzburger Autobahnpolizei in der Nacht auf Sonntag an der Rastanlage Haidt aus dem Verkehr gezogen. An seinem Fahrzeug waren nur noch selbstgemalte Pappkartons als Kennzeichen angebracht, teilen die Beamten mit. Sie hatten den Autofahrer kurz nach Mitternacht kontrolliert.