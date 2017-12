Pächter fürchten um ihre Kleingartenidylle

Nachtigall und Mönchsgrasmücke tummeln sich in Bäumen und Büschen; auch ein Eisvogel hat sich schon in der Nachbarschaft niedergelassen. Die Pächter der kleinen Gärten am Pförtleinsweg in Kaltensondheim haben sich über Jahre hinweg ein Idyll geschaffen, das bald durch Wohnbebauung beendet werden könnte, wie sie befürchten.

Nach dem Willen des Gemeinderats Biebelried soll das Baugebiet „Pförtlein“ auf den Weg gebracht werden. Es umfasst die Flächen neben und unterhalb der Schule inklusive des Sportplatzes und auch die Fläche oberhalb des Eherieder Mühlbachs, auf der sich die Kleingärten befinden.

Zwar hat Bürgermeister Roland Hoh in einer der vergangenen Gemeinderatssitzungen besorgten Pächtern gesagt, dass es noch etwas dauern würde, bis die Flächen baureif und dann tatsächlich bebaut werden würden. Dennoch ist bei den Pächtern der kleinen Parzellen – die größten haben etwa 300 Quadratmeter – die Sorge groß. Sie haben sich zusammengeschlossen, um ihrem Anliegen Gehör zu verschaffen.

Anton Michel erinnert sich an eine Aussage des früheren Bürgermeisters Wilhelm Kreuzer. Dieser soll gesagt haben, dass die Pächter die Gärten auf Lebenszeit haben könnten. Ob diese mündlich getroffene Aussage in irgendeinem Gemeinderatsprotokoll vermerkt ist, das weiß Michel freilich nicht. Er habe sich auf dieses Wort verlassen. Damals habe sich wohl niemand vorstellen können, dass am Bach gebaut werden würde.

Mit der Flurbereinigung habe es angefangen, erinnert sich Gerhard Wagner. 1991 sei es zur Neuverteilung gekommen und die früheren Kleingartenflächen seien in Absprache mit der Gemeinde umgelegt worden – vom Bärenbach an den Eherieder Bach. Dort haben zum Beispiel die Schätzleins 1992 ihren Garten angelegt. Bilder belegen, wie es damals ausgesehen hat – im Gegensatz zu den Kleinoden jetzt. „Natur pur“, schwärmt Monika Schätzlein und zählt mit Blick auf den Artenschwund eine reiche Vielfalt an Vogelarten auf. Zudem gebe es Insekten, Kröten und Blindschleichen.

Die Aussage „auf Lebenszeit“ habe auch Pächter veranlasst, ihre Gartenhütten auf eine feste Bodenplatte zu setzen, weiß Monika Schätzlein. Manche, wie Reinhard Knieß sagt, hätten aber nur Betonplatten verlegt. Kein Holz, weil eben mit Hochwasser zu rechnen sei. Zweimal im Jahr trete der Bach schon über die Ufer, wissen die Pächter. „Nach Starkregen kommt der Bach“, sagen sie übereinstimmend. Bis zu seiner grünen Wassertonne reiche manchmal das Wasser, berichtet Hans Düll. Und die Tonne steht nur wenige Meter von der Straße weg.

Ein weiteres Problem, das Manfred Monat dokumentiert hat, ist der hohe Grundwasserspiegel. In den Schächten stehe das Wasser und bei einer Probeschürfung von etwa einem Meter sei schon viel Wasser gekommen, weiß er und belegt das mit Bildern.

Im Gemeinderat war die Rede davon, dass Bauwillige die Grundstücke auf Straßenniveau auffüllen und Häuser ohne Keller bauen sollten. Monika Schätzlein befürchtet dann aber eine Hochwasserverlagerung in das Dorf. Damit dies nicht passiere, wenn tatsächlich einmal dort gebaut würde, dafür werde die Gemeinde weiter unten Ausdehnungsflächen anlegen, betont Bürgermeister Roland Hoh.

Der Gemeinderat habe beschlossen, dass der Flächennutzungsplan bestehen bleibe. Damit bleibe auch die mögliche Wohnbebauung. Die Frage nach Interessenten für Baugrundstücke oberhalb des Baches bejahte Hoh. Zwei habe es gegeben; einen gibt es noch. Der andere wolle nun doch mit Keller bauen.

Mit Auffüllungen von einem dreiviertel bis einen Meter und mit einer Mauer aus Quadersteinen zur Absicherung zum Bach hin könnte man mögliche Hochwassergefahren bannen, meint Hoh. Ob der Untergrund wegen des Bachschwemmlandes, wie es Gartenpächter vermuten, „schwammig“ ist, wisse er nicht. Markus Schätzlein rät aber, dass man sich den Untergrund genau anschauen sollte.

Die Anlieger bedauern zudem, dass die Gemeinderäte aus Kaltensondheim sich nicht um die Anliegen der Gartenpächter kümmerten und der Bürgermeister nicht mit den Pächtern über das Baugebiet rede. „Er hat mir gesagt, das sei noch in weiter Ferne“, berichtet Uli Geiling.

Das stellt Hoh gar nicht in Abrede, denn es sei bislang nicht akut gewesen. Er habe erst abwarten wollen, was Wasserwirtschaftsamt und Gemeinderat dazu sagten. „Wenn wir wissen, was wir machen, dann setzen wir uns mit den Pächtern zusammen“, sagte Hoh gegenüber dieser Redaktion. Das Planungsbüro erstelle nun die Feinplanung; dann gehe es in die Auslegung.

Pauschallösungen könne es nicht geben. „Wir lassen aber auch keinen im Regen stehen“, verspricht Hoh. Er wisse wohl, wie viel Arbeit und Herzblut in den kleinen Gärten stecke. Wenn es Bauinteressenten für die Grundstücke gebe, werde dies den Gartenpächtern rechtzeitig mitgeteilt. Entgegen anders lautenden Gerüchten habe es noch keine Kündigungen gegeben. Das bestätigt auch Simone Schleicher, zumal die Pacht für 2018 ihren Worten nach schon abgebucht worden sei.

Falls gebaut werden sollte, und dieses „falls“ betont Hoh immer wieder, böte sich die Fläche im Anschluss an die bisherigen Kleingärten als Ersatz an, schlägt der Bürgermeister vor. Sie sei mit der jetzigen vergleichbar.