Otto schlängelt sich mitten ins Herz

Otto ist satt. Zum Glück. Trotzdem nähern wir uns erst mit Vorsicht – und dann mit zunehmender Begeisterung. Schließlich haben wir nicht jeden Tag eine zwei Meter lange Tigerpython zu Gast in der Redaktion.

Natürlich ist Otto nicht alleine hoch zu uns in den ersten Stock gekommen. Zwei Damen, gekleidet in glitzernde und funkelnde Jackets, haben ihn in einer Transportkiste heraufgetragen und uns damit einen überraschenden Besuch beschert. Diana Lauenburger und ihre Tochter Angela kommen vom Circus Bravo. Sie gastieren in Kitzingen, Vorstellungen gibt es im Zelt an der Mozartstraße von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. April.

Der Circus Bravo ist ein Familienunternehmen. Als Stelzentänzer haben sie einst angefangen, haben als Puppenspieler die Gäste unterhalten, sind als Publikspieler im Rondell ohne Zelt aufgetreten. Dann kamen ein Clown, Akrobatik und Tiere dazu. Heute unterhält die 3. Zirkusgeneration die Gäste. Eine Familie, sechs Personen, alle packen mit an. „Es läuft alles Hand in Hand“, sagt Diana Lauenburger. Aufbau, Auftritte, Abbau, die Versorgung der Tiere, das Üben – natürlich ist das manchmal stressig. Aber tauschen möchte Diana Lauenburger nicht – und auch Tochter Angela schüttelt vehement den Kopf auf die Frage, ob sie sich ein anderes Leben als das im Zirkus vorstellen könnte. „Egal, wie schön es irgendwo ist, nach einer Woche bis zehn Tagen wollen wir weiterziehen“, sagt ihre Mutter Diana und lacht. Dann geht es in die nächste Stadt. Seit einem Jahr ist man in Bayern auf Tour, zuvor war die Familie in ganz Deutschland unterwegs.

Stuhlbalance und Messerwurf, Lassotricks, Ringtrapez, Netzakrobatik, Pirouetten auf dem gespannten Silberdraht, Bodenakrobatik. Das Programm der Familie bietet viele Momente, in denen die Zuschauer staunend Mund und Augen aufreißen. Angela kann ihren Körper wie eine Schlange verbiegen, Deborah lässt Hula-Hoop-Reifen schwingen, Jolina turnt am Trapez, Diana zeigt Seiltanz, die Spaßmacher Pepino und Banane sorgen für lautes Gelächter. Disney-Flair kommt auf, wenn „Elsa“ am Trapez turnt und „Olaf“ Schnee vom Himmel regnen lässt – zur Begeisterung der kleinen Zuschauer, die beide Figuren aus der Geschichte um die Eiskönigin kennen.

Und Otto? „Schlangen kann man nicht dressieren“, erklärt Diana Lauenburger. Ein Kunststück also darf man nicht erwarten, doch das tut der Begeisterung keinen Abbruch. Die Schlange bringt ebenso wie Kamel Kairo exotisches Flair in den Zirkus. Wer sich traut, kann Otto mal vorsichtig anfassen, den Unterschied der kühlen, trockenen Haut zum kuscheligen Fell der Streichelzoo-Tiere erfühlen, die ebenfalls auf den Besuch der kleinen Gäste warten. „Otto ist die Attraktion bei unserer Tierschau.“ Diana Lauenburger weiß aus Erfahrung, wie spannend es die Menschen finden, mal nähere Bekanntschaft mit einer Würgeschlange zu schließen.

So wie Redakteurin Diana Fuchs, die Otto am liebsten gar nicht mehr von ihren Schultern herunterheben würde. Wie lange er ist, will sie wissen. Zwei Meter. Wie alt? Dreieinhalb Jahre. Wie schwer? Etwa fünf Kilo. Was er isst? Ratten. Und warum er eigentlich Otto heißt? Zur Erklärung reicht ein Satz von Diana Lauenburger: „Wir kommen aus Ostfriesland.“

Vorstellungen: Der Circus Bravo zeigt seine Vorstellung am Donnerstag, 20., und Freitag, 21. April, um 15.30 Uhr, am Samstag, 22., und Sonntag, 23. April, um 14 Uhr in der Mozartstraße in der Kitzinger Siedlung direkt neben der B8. Am Donnerstag und Freitag ist Familientag: Erwachsene zahlen Kinderpreise. Samstag ist Omi-Tag: Alle Omis erhalten freien Eintritt. Ermäßigungskarten liegen in Kindergärten und Geschäften aus.