Oti Schmelzer auf der Stadelschwarzacher Bühne

Rot-weiße Socken, fränkische Tracht samt fränkischen Dreispitz auf dem Kopf, die diatonische Ziehharmonika, wie er sein Schifferklavier nennt, umhängt, dann kann?s losgehen mit dem fränkischen Derblecken und den fränkischen Gstanzln. Der Auftritt von Komödiant Oti Schmelzer war ein Genuss für die Stadelschwarzacher Kirchweihbesucher im ausverkauften DJK Sportheim.

Wenn er einmal in Fahrt ist, der Oti Schmelzer, dann ist er nur schwer aufzuhalten. Er kommt dann von „een zum annern“ von der Kirche zur Milchkönigin, von der Wallfahrt zum Blasiussegen, vom Steigerwald bis Australien. Dabei werden die Sätze schneller, der Dialekt fränkischer, die Lieder eindeutig zweideutiger, denn „Wenns mal läfft, dann läffts einfach“ so sein Motto in Stadelschwarzach.

Zwei Stunden Programm

In seinem zweistündigen Programm „arbeitet und besingt“ Oti Schmelzer so einige Felder des Humors ab. So wünscht er sich manchmal, es gäbe Frauen wie Sterne, die abends kommen und früh wieder verschwunden sind. Auch habe er gehört, in Stadelschwarzach stünde seit kurzem kein Milchvieh mehr im Stall, dafür Touristen, da man die besser melken kann. Bei der Wallfahrt, dem urfränkischen Kulturgut, wird gebetet an den Blasius fürs Halsbewachen und an St. Georg – der vertreibt den Hausdrachen. Aber nicht nur das Publikum war von dem 56-jährigen Oberschwappacher (Landkreis Haßberge) begeistert, sondern auch umgekehrt und zwar so arg, dass er, hätte er Alufolie dabei gehabt, das Publikum eingewickelt und mit heim genommen hätte.

Oti Schmelzer, der Mann mit dem verschmitzten Grinsen im Gesicht, bekannt durch die TV-Sendung Fastnacht in Franken, steht seit Jahrzehnten auf den Bühnen der Welt wie er selbst sagt.

Viele Aufgaben

Neben seiner Aufgabe, die Führung seines eigenen Weinbaubetriebes als gelernter Winzer, schaut er dazu noch in seiner Tätigkeit als Mitarbeiter der Autobahnmeisterei auf den fränkischen Straßen nach dem Rechten, und dann eben der Spaß an der fränkischen Unterhaltungsarbeit, der Spaß als Komödiant auf der Bühne, die er mittlerweile auch zu Hause hat. In seinem Winzerhof, im steigerwaldnahen Oberschwappach in der Steigerwaldstraße, hat Oti eine alte Scheune umgebaut zur Kleinkunstbühne „Bescheuerte Weindunstbühne“. Dort gastierten quasi schon alle Fastnacht in Frankenstars wie Michl Müller, Heißmann und Rassau und die Altneihauser Feierwehr.