Ostern verschiebt Müllabfuhr

Wegen der Osterfeiertage verschieben sich die Termine der Müllabfuhr, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Woche vor Karfreitag werden die Abfalltonnen bereits einen Werktag früher als gewohnt abgeholt. So wird beispielsweise die kommende Montagstour bereits am Samstag, 24. März, vorgefahren. Einfacher wird's in der Woche nach Ostern. Dann verschiebt sich die Müllabfuhr aufgrund des Feiertags Ostermontag um einen Tag nach hinten.

Die Abfuhrtermine sind im Abfuhrkalender berücksichtigt. Weitere Informationen unter Tel. (0 93 21) 928-12 34, E-Mail: abfall@kitzingen.de.