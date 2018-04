Ostern in der Kirchenburg: Nester gebacken, Eier gesucht

Ausgedient hatte der Osterhase am Sonntag und Montag im Kirchenburgmuseum in Mönchsondheim – die Kinder wurden selbst tätig beim Basteln und Backen. Wer kann schon von sich behaupten, sein eigenes Osternest gebacken zu haben? Seit den Osterfeiertagen jedenfalls zahlreiche Kinder, die bei Museumsbäcker Jürgen Steinmann in der Backstube der historischen Gemeindebäckerei im Rathaus von 1557 waren.

Viele Nachwuchsbäcker

Zuerst wurde der Teig unter fachkundiger Anleitung in dünne Stränge gerollt. Anschließend wurden diese wie ein Zopf miteinander verflochten, sodass kleine Hefenester entstanden. Die wurden mit den Namen der Nachwuchsbäcker versehen und dann in den Ofen geschoben, den „Stift“ Markus Boivin immer auf Hitze halten musste. Natürlich mit Holz, das der junge Bäcker schubkarrenweise aus dem Lager zur Feuerstelle karrte. Nach etwa 15 Minuten waren die Nester fertig gebacken – und schmeckten hervorragend, wie man an den vollgestopften Backen und den zufriedenen Gesichtern der Kleinen sah.

Im Raum nebenan standen Papier und Hasenohren, Scheren und Kleber bereit, woraus sich die Mädchen und Jungen Osternester basteln konnten. Museumsmitarbeiter halfen auch an diesen Stationen und hatten nicht nur am Ostermontag viel zu tun. Auch am eher verregneten Sonntag strömten viele Gäste in das Kirchenburgmuseum.

Suchen und Rätseln

Nicht zuletzt auch die Großen, um einen Blick auf die am Gründonnerstag eröffnete Sonderausstellung „Kontraste – Der frühe Otto Beck“ zu werfen, in der Ortsansichten und Einblicke in das Landleben der 1940er und -50er-Jahre zwischen Main und Steigerwald gezeigt werden, die der ideelle Gründer des Mönchsondheimer Museums gesammelt und fotografiert hatte.

Ein bisschen Ostereiersuchen und dabei rätseln war für Groß und Klein dann doch noch geboten. An sechs Orten auf dem Museumsgelände waren Ostereier versteckt, auf denen Texte über Osterbräuche mit jeweils einer Frage und drei Antworten zur Auswahl standen. Wer das Lösungswort richtig hatte und seinen Zettel an der Kasse abgab, erhielt eine kleine Osterüberraschung – und erkundete auf spielerische Weise das Gelände.