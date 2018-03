Osteraktionen, Volksmusiktag und Ausstellungen

Die Museumshäuser sind frisch herausgeputzt und warten auf Besucher: Am Samstag, 10. März, startet das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim in die Saison 2018. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr.

Auch in diesem Jahr werden Feste im Kirchenburgmuseum veranstaltet: Ostersonntag und Ostermontag locken Aktionen zu einem kleinen Spaziergang durch das Museum, heißt es in der Pressemitteilung. Beim Kinderaktionstag am 6. Mai entführt das Papiertheater Kitzingen in die Märchenwelt der Brüder Grimm. Am 10. Juni bietet der 15. Unterfränkische Volksmusiktag traditionelle Volksmusik, historische Tänze und fränkischen Dialekt. Historisches Handwerk, ein „Mittelalterliches Dorf“ und zahlreiche Mitmach-Angebote gibt es beim Kirchenburgfest am 1. Juli zu entdecken. Am 25. und 26. August ist die Folklore-Gruppe „Zemturi“ aus Lettland zu Gast. Das Herbst- und Kelterfest am 7. Oktober lässt historische Erntearbeiten wieder aufleben und wartet mit vielen Leckereien auf.

Zudem zeigt das Museum wieder spannende Sonderausstellungen: Wer in die ländliche Lebens- und Alltagswelt der 1940er und 1950er Jahre zwischen Main und Steigerwald eintauchen möchte, kann dies bei der Fotoausstellung „Kontraste – Der frühe Otto Beck“ vom 30. März bis 21. Mai tun.

Im Rahmen der Kulturzeichen Kitzinger Land – Gartenzeichen 2018 geht das Museum vom 3. Juni bis 2. September in der Ausstellung „(K)ein Kraut gewachsen – kleine Kulturgeschichte über Kräuter und Pflanzen in ländlichen Gärten“ traditionellem Wissen und kuriosem Aberglauben rund um Pflanzen nach.

Ab dem 16. September heißt es dann „Dorfarchäologie – Der Vergangenheit auf der Spur“. Aus mehreren Grabungen hervorgegangene Funde erzählen über das vergangene Leben auf dem Dorf.

Bereits am Sonntag, 11. März, begibt sich Dorothee Kochskämper mit allen Interessierten um 11 Uhr auf eine Zeitreise durch die Museumsgebäude. Zu regelmäßigen Terminen finden weitere öffentliche Führungen für Einzelbesucher statt. Nur der reguläre Museumseintritt ist zu entrichten, Treffpunkt ist an der Museumskasse.

Öffnungszeiten: 10. März bis 31. Oktober: Dienstag bis Sonntag und Feiertag 10 – 18 Uhr; und 01. November bis 2. Dezember: Samstag und Sonntag 10 – 16 Uhr.

Mehr Informationen zum Museum gibt es unter www.kirchenburgmuseum.de.