Ortsverband bleibt unter bewährter Führung

Vollstes Vertrauen haben die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Rüdenhausen-Wiesenbronn zu ihrer Führungsmannschaft. Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins am Donnerstagabend im Gasthaus Lehner in Rüdenhausen stellte sich der bisherige Vorstand zur Wiederwahl und es gab keine Gegenstimme. Alter und neuer Vorsitzender ist Harald Wilhelm, Reinhold Feth und Christa Brandl bleiben stellvertretende Vorsitzende. Für das Protokoll ist weiterhin Elfriede Sinn zuständig und für die Kassengeschäfte Annemarie Paul. Hildegund Wilhelm ist weiterhin Frauenbeauftragte, Martha Stock und Udo Eder sind als Beirat im Vorstandsteam. Mit herzlichen Worten bedankte sich der Vorsitzende bei Marianne Werner, die 30 Jahre der Vorstandschaft angehörte.

In seinem kurzen Rückblick ging der alte und neue Vorsitzende auf Fortbildungen, die Fahrt nach Eisenach, die VdK-Großveranstaltung in Lohr, das Sozialforum in Iphofen, die Sammlung „Helft Wunden heilen“ mit sehr gutem Ergebnis und eine Schifffahrt auf dem Main ein. Sehr gut besucht waren das Grillfest in Wiesenbronn und die Weihnachtsfeier in Rüdenhausen. Reinhold Feth kündigte für 2018 die VdK-Großveranstaltung am 14. Juli in Wiesentheid, die Aktionswochen im September und Oktober, das Sozialforum am 1. Oktober in Kitzingen und die Fahrt zur Messe 66 nach München an. Geplant ist in diesem Jahr auch ein Besuch des Baumwipfelpfades bei Ebrach und der Landesgartenschau in Würzburg.

VdK-Geschäftsstellenleiter Klaus-Peter Mai freute sich über die guten Kontakte zwischen der Geschäftsstelle und den Ortsverbänden und darüber, dass der Ortsverband Rüdenhausen-Wiesenbronn die Mitgliederzahl in den zurückliegenden Jahren auf 242 Personen steigern konnte. Die Rente mit 63 Jahren bezeichnete er ebenso als positive Entwicklung wie auch die Verbesserung der Pflegeversicherung in kleinen Schritten: „1,8 Millionen VdK-Mitglieder bundesweit werden die Sozialpolitik aufmerksam beobachten“.

Wiesenbronns Bürgermeisterin Doris Paul würdigte den Einsatz der Verantwortlichen des VdK-Ortsverbandes: „Sie kümmern sich um die Mitglieder und es ist bekannt, dass man die entsprechende Hilfe bekommt, bei diesem Verein ist man gut aufgehoben“. Die große Politik könnte sich ihren Worten nach am VDK ob der guten Zusammenarbeit ein Beispiel nehmen. Die Bürgermeisterin lobte auch die geselligen Veranstaltungen und lud zum traditionellen Seniorentreffen am Weinfestmontag in Wiesenbronn ein.

Ehrungen: 10 Jahre Treue zum VdK: Irmgard Ackermann, Kurt Burkholz, Roland Hösch, Kerstin Mittmann, Romuald Pfrang und Ursula Posorski. 25 Jahre: Siegfried Hahnsch, Kurt Klein, Sabine Kohl,Waltraud Leibold. 30 Jahre: Renate Meyer