Ortsschild und Verkehrszeichen entwendet

Vergangenes Wochenende klauten Täter am Unteren Haidweg in Volkach das Ortsschild samt Gestänge und Fundament. Die Unbekannten müssten laut Polizei einen Lkw benutzt haben. Ferner wurde in diesem Bereich ein Verkehrszeichen „Verbot der Einfahrt“, das an einem Mast befestigt war, abgeschraubt und mitgenommen. Der Schaden belaufe sich auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410.