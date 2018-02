1 / 1

(ela) Am Samstag, 3. Februar, findet um 11 Uhr wieder ein Konzert der Reihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen statt. Regionalkantor Christian Stegmann spielt Werke von Bach, Rheinberger, Hakim, Dupré und Langlais, heißt es in der Einladung. Der Eintritt ist frei.