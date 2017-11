Orgelmusik mitten im Einkaufstrubel

Wer in der Kitzinger Innenstadt einkaufen geht und zwischendurch ein bisschen durchschnaufen möchte, für den gibt es eine besondere Möglichkeit der Entspannung: Jeden zweiten Samstag erklingt in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes um 11 Uhr die „Orgelmusik zur Marktzeit“. Eine halbe Stunde lang können sich Kirchenbesucher dabei eine Auszeit nehmen und den Klängen der Orgel lauschen – ohne Eintritt zu bezahlen.

Die Idee

Seit 13 Jahren gibt es nun schon die kostenlosen Orgelkonzerte am Samstagvormittag. Initiiert wurden sie vom Kantor der Stadtpfarrei St. Johannes, Christian Stegmann, der auch Regionalkantor für die Dekanate Kitzingen und Ochsenfurt ist. Als er 2003 nach Kitzingen kam, kannte er aus anderen Städten ähnliche Angebote. Auch in Düsseldorf, wo er Kirchenmusik studiert hat, gab es so etwas. So kam er auf die Idee, das Ganze auch einmal in Kitzingen auszuprobieren.

Anfangs saß Stegmann meist selbst an der Kirchenorgel. Inzwischen spielen oft Gastmusiker, seien es befreundete Organisten, Studenten aus Würzburg oder auch Orgelschüler, die die Gelegenheit nutzen, um eine Kostprobe ihres Könnens zu geben.

Mitunter werden die Organisten von einem Chor oder anderen Instrumenten unterstützt, was aber eher selten vorkommt. „Wichtig ist, dass das Ganze nicht länger als eine halbe Stunde dauert“, sagt der Kantor. „Die Leute sollen einfach in die Kirche kommen können, den Orgelklängen lauschen und ein bisschen zur Ruhe kommen.“

Bei der Auswahl der Musikstücke orientieren sich Stegmann und seine Orgelkollegen nach Möglichkeit am Jahreslauf. Im Sommer sind sie oft beschwingt, in der Fasten- und Adventszeit eher getragen und besinnlich. Ansonsten wird ein buntes, abwechslungsreiches Programm geboten. Es reicht von Werken aus dem 16. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Stücken. „Die Konzertreihe soll auch zeigen, wie vielfältig Orgelmusik ist und was so ein Instrument alles kann.“

3100 Orgelpfeifen und 54 Register hat die große Kirchenorgel in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes. Sie wurde 1996 von der baden-württembergischen Orgelbaufirma Vleugels gebaut und 2007 erweitert. Wenn die Organisten – im wahrsten Sinne des Wortes – „alle Register ziehen“, ertönt im Kirchenschiff ein mächtiger Klang. Aber auch leise und besinnliche Töne lassen sich dem Instrument entlocken, Töne, die zum Nachdenken und Verweilen einladen.

Die Resonanz

Inzwischen hat die kostenlose Konzertreihe einen festen Stamm von Zuhörern. Vor allem in der Vorweihnachtszeit wird die „Orgelmusik zur Marktzeit“ gerne angenommen. Bis zu 200 Besucher sitzen dann mitunter in den Kirchenbänken. In der Sommerzeit sind es bedeutend weniger. Manchmal lauschen dann nur zehn oder fünfzehn Leute den Klängen.

„Die Resonanz ist sehr unterschiedlich“, so Kantor Stegmann. Insgesamt werde das Ganze jedoch „sehr positiv“ aufgenommen. Dies ist auch der Grund, weshalb er das Angebot fortsetzen will. Selbst wenn nur ein einziger Besucher den Weg in die Kirche findet und durch die Orgelklänge ein bisschen zur Ruhe kommt, hat sich die Mühe für ihn gelohnt.