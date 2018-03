MARKT EINERSHEIM vor 1 Stunde

Orgelkonzert zum Karfreitag

Am Freitag, 30. März, findet um 19.30 Uhr in der St. Matthäus-Kirche in Markt Einersheim ein Orgelkonzert statt. Professor Harald Feller spielt Werke zur Passion von Bach, Mozart, Beethoven und Feller. Harald Feller studierte in München und Paris, war Preisträger nationaler und internationaler Orgelwettbewerbe und ist seit 1983 Professor an der Münchner Musikhochschule, wo er eine eigene Orgelklasse betreut, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine rege Konzerttätigkeit in Europa, USA und Südkorea, sowie Aufnahmen von Rundfunkproduktionen, CDs und Filmmusik ergänzen die künstlerisch-pädagogische Arbeit. Karten zu 10 (ermäßigt 7) Euro sind an der Abendkasse erhältlich.