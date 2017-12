1 / 2

Foto: Frank Weichhan

Einen Nervenkitzel will das Freizeit-Land in Geiselwind den Besuchern mit „Dr. Lehmanns Horror-Lazarett“ bereiten. Weil davor Grabsteine aus Friedhöfe in der Region aufgestellt wurden, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Betreiber. FOTO: Frank Weichhan