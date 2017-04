Onkel Willi unterwegs: Parkplätze und dreckige Fenster

Sie haben fast alle ein Gleichstellungsmerkmal: Bei oder nach Regen sind sie verschlammt. Keine Einladung für die Gäste, die die Stadt besuchen. Der freie Parkplatz am Bleichwasen, der Parkplatz an der B 8 hinter der Tankstelle und der Parkplatz am Bahnhof. Alle im gleichen Zustand: schlammträchtig. Nur unterschiedlich tief. Schön, dass es auch ein paar Parkanlagen mit befestigtem Boden gibt, wie den Schwalbenhof, aber da ist es eben nicht gebührenfrei und auch noch zeitbeschränkt.

Da kauft man sich einen Brillenaufstecker als Sonnenschutz. Man findet in der Verpackung ein Informationsblatt in 20 Sprachen, in so kleiner Schrift, dass sie selbst ein Brillenträger mit guter Brille nur mit einer zusätzlichen Lupe lesen kann. Ist das kundenfreundlich oder nur die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften? Der arme Kunde steht ratlos vor dem langen Papier mit Kleingedrucktem und benutzt die Sonnenbrillenhilfe einfach ohne Anweisung. Wahrscheinlich haben schon alle Menschen zahlreiche klein gedruckte Betriebsanleitungen in vielen Sprachen auch bei anderen technischen Geräten in die Hand bekommen und dann meist auf genaues Durchlesen verzichtet.

Aber der Hersteller kann ruhig schlafen, weil er alle Auflagen erfüllt hat.

Wenn Kosten kosten . . . Die Sprachverwirrungen und Irrungen in den Medien werden auch immer wilder, was beispielsweise ein Text des Nachrichtendiensts MSN Nachrichten über die Münchner Sicherheitskonferenz beweist. Darin heißt es: „Die Gesamtkosten für diese aufwendige Veranstaltung dürften Millionen kosten.“

Das Haus in der Kaiserstraße 17, das für die Rathauserweiterung geplant ist, wurde hergerichtet, Müll beseitigt. Die Straßenabsperrung wurde danach wieder entfernt. Aber in einem der Schaufenster sind weiterhin Schmutz, Staub und Abfall sowie ein verdreckter Bocksbeutel zu sehen. Die Frage eines Gastes nach dem „Sinn dieser Dekoration“ konnte man nur scherzhaft kontern: Anscheinend eine Darstellung, die an die Situation bei Kriegsende erinnern soll. Kann man das nicht einfach mit einem Besen beseitigen? Notfalls übernimmt diese Arbeit gern Onkel Willi.

Als Onkel Willi spaziert Gästeführer Willi Hertlein für uns durch Kitzingen. Was ihm da so alles auffällt, erzählt er in loser Folge an dieser Stelle.